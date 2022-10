Fi al període 'de gràcia': la policia ja multa els motoristes sense guants

Andorra la VellaEl nou codi de la circulació incloïa un punt força polèmic que obliga els motoristes a portar guants. Després de l'entrada en vigor de la nova legislació no es va començar a multar de forma immediata sinó que es va aplicar, també per part dels agents de circulació, una espècie de període de 'gràcia' perquè els motociclistes s'anessin adaptant. En comptes de multa, s'avisava de l'obligació.

El període de gràcia ja ha finalitzat. La policia ja està multant per aquest concepte i el primer reflex pel que fa a les dades és que en l'última campanya de controls a les escoles és un dels principals motius de multes. De la desena de sancions entre el 12 i el 30 de setembre amb motiu de l’inici del curs escolar, i que no estiguessin relacionades amb la ITV, es van posar cinc sancions a motoristes per no portar guants.