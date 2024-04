El grup espanyol Altia, consultora tecnològica, arriba al Principat

Andorra la VellaLa consultora tecnològica espanyola Altia té una facturació individual que supera els 106 milions d'euros i ha apostat pel creixement internacional que, sobretot, pivota sobre Andorra. El maig de 2023, Altia va constituir una societat limitada al Principat que, té com a objecte "prestar els serveis de consultoria, assessoria, manteniment, desenvolupament i recerca en l'àmbit de les tecnologies de la informació". "La constitució d'aquesta nova societat s'explica per la necessitat de tenir presència física en aquest país per a poder continuar potenciant i desenvolupant el negoci iniciat en aquest territori l'any 2020", apunta l'empresa. Andorra s'ha convertit en un territori clau en el desenvolupament exterior juntament amb França i Holanda.

Quan Altia va començar les seves activitats eren tres socis fundadors: Amadeo Fernández Sánchez, Álvaro Sánchez Silvela i Constantino Fernández Pico. Dels tres, només Constantino Fernández segueix en l'empresa. Actualment, compta amb més de 3.200 professionals en la seva plantilla i més de 20 localitzacions en set països diferents.