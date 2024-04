Un caçador a qui Govern va inhabilitar durant tres anys recupera la llicència perquè la llebre s'havia criat en captivitat

Andorra la VellaGovern va imposar sanció de 2.000 euros a un caçador que va abatre una llebre perquè no disposava de llicència en el moment de la captura. La llicència no era vàlida perquè estava al corrent de pagament. Va abonar la quantitat l'endemà dels fets. També se'l va inhabilitar durant tres per tenir llicència de caça. I se li va comissar l'escopeta. La infracció va ser catalogada de molt greu.

El caçador es va oposar a la sanció perquè argumentava que era titular d'una llicència de caça encara que no estava al dia de pagament. I que no havia realitzat un acte de caça, sinó la captura d'un animal domesticat.

El cas va quedar centrat la qüestió essencial que es planteja és la de determinar si l'abatiment d'una llebre és una "acció de caça", que estigui subjecta a les previsions de la Llei de caça.

La sentència fixa que el Reglament del Padral i de la tinença de bestiar de renda només considera com animal de renda, dins de la família dels lepòrids, els conills domèstics (oryctolagus cuniculus), mentre que l'apartat del mateix article estableix que qualsevol altra espècie que no estigui inclosa en les llistes. No es considera animal de renda i, per tant, no es pot criar per obtenir-ne productes o per a la prestació de serveis, sigui per autoconsumir-la, o per vendre-la. En conseqüència, les llebres, que no estan incloses i no poden rebre la consideració d'animal de renda.

El caçador va disparar la llebre dins d'un terreny privat, totalment tancat, i l'animal es trobava en situació de semillibertat, ja que no estava engabiat. La mateixa Administració, en contestar el recurs, admet que la llebre pertany a la fauna salvatge autòctona, però que havia sigut criada en captivitat i, per consegüent, sota la dependència dels humans, en unes instal·lacions específiques, com és una finca privada protegida per mitjà d'un tancament perimetral.

Per aquest motiu, el Tribunal Superior considera que la sanció s'ha d'anul·lar.