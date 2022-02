Piqué confirma les dificultats del SAAS per contractar i admet que s'ha comptat amb personal que no tenia la qualificació adequada

Andorra la VellaTot i la baixa incidència que la variant Òmicron està tenint sobre l'hospital, el director general del SAAS, Josep Maria Piqué, es mostra prudent de cara a un relaxament de les mesures a nivell intern. Segons ha manifestat aquest dimarts, a l'hospital "anem amb una mica més de prudència" respecte de les mesures generals del país tenint en compte el risc que suposaria que es produís un nou brot al centre. És per aquesta raó que actualment es manté el "rigor" a l'hora d'efectuar els cribratges a malalts i professionals, i també es continua limitant el nombre de persones que poden visitar els pacients.

Preguntat pel cansament dels professionals sanitaris, Piqué ha manifestat que és quelcom "lògic i normal", ja que porten dos anys lluitant contra la pandèmia i, per tant, l'esgotament s'ha anat acumulant durant aquest temps provocant que alguns d'ells hagin "claudicat". Tot i això, s'ha mostrat esperançat perquè aquesta situació "agafi una altra dinàmica" una vegada se superi la sisena onada, tot i que "ningú sap el que el futur ens portarà i si una variant del virus ens pot tornar a posar en una situació com la que hem estat fins ara". En aquest sentit, ha recordat que el SAAS disposa d'un servei de suport psicològic al qual es poden adreçar els sanitaris.

En relació amb les queixes dels professionals per les hores de treball, ja que molts d'ells s'han contagiat i ha calgut buscar relleus, ha reconegut les dificultats que hi ha hagut per cobrir certs llocs de treball i que de vegades s'ha comptat amb personal que no tenia la qualificació adequada. Especialment ha estat difícil trobar doctors, ja que "a tot arreu n'han contractat" i també és difícil que una persona amb aquesta formació decideixi traslladar-se a Andorra. "Hi ha una mena de professions que tenim certa facilitat per cobrir, però amb els metges hem tingut molta dificultat", ha dit. Tot i la problemàtica, ha recordat que des de l'inici de la pandèmia l'hospital s'ha gastat més d'un milió d'euros en reforç de personal, per la qual cosa "no s'han estalviat recursos econòmics".

Després d'aquesta argumentació, i fent una valoració "objectiva" de la situació, el director general del SAAS ha posat en relleu que el resultat de la pandèmia, si es compara amb els països veïns, ha estat força positiu, ja que, ha exemplificat, no hi ha hagut cap persona que per edat o condició se li hagi negat ajuda. De fet, "hem arribat a un punt en què mai hem saturat el sistema sanitari, i això és d'un valor incalculable" perquè "ha representat un gran esforç dels professionals i no ens cansarem d'agrair-ho".