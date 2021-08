La Plataforma Stop Jocs Olímpics prepara una mobilització a l'octubre contra el projecte de Pirineus-Barcelona 2030

Bellver de CerdanyaLa Plataforma Stop JJOO prepara per a finals d'octubre una mobilització contra el projecte de Jocs d'Hivern Pirineus-Barcelona 2030. Des de l'entitat volen dur a terme, prèviament, diverses reunions per organitzar les veus opositores a la candidatura olímpica. També insisteixen a demanar "transparència" i que es faci pública la relació d'infraestructures que es construiran per a l'esdeveniment i amb quin pressupost compten aquestes actuacions. A més, exigeixen que es posi data al referèndum que ha de servir per mesurar el suport que dona la ciutadania a la candidatura olímpica i que aquest sigui vinculant. En aquest sentit, volen que, a banda de les comarques de l'Alt Pirineu i Aran, també es pregunti els veïns del Berguedà i el Ripollès.

Des de la plataforma s'ha fet una crida a la població a sumar-se a l'entitat per tal d'aglutinar en un espai de caire "transversal" al màxim de veïns del territori que són contraris al projecte de Jocs d'Hivern. També es vol obtenir l'adhesió de diversos col·lectius, com ara esportistes, membres de la comunitat científica o càrrecs electes, entre d'altres, a través de l'aval de diversos manifests en els quals hi estan treballant. Al mateix temps, es vol convocar una mobilització a la Cerdanya, probablement en format de marxa, de cara a finals d'octubre.

"Per molt maquillatge que hi posin, per molt de verd que pintin les seves mentides, els JJOO d’Hivern no són ni seran sostenibles i menys serviran per respondre a les necessitats del Pirineu", argumenten des de la plataforma. Un dels seus portaveus, Bernat Lavaquiol, ha afirmat que amb la candidatura olímpica s'acabarà de convertir el Pirineu "en un parc temàtic d'esbarjo per a l'àrea metropolitana" i ha denunciat que el projecte s'ha gestat "des de despatxos foscos de Barcelona i pressionats pels 'lobbys' de la construcció i el turisme".

La presentació de l'entitat s'ha fet a Bellver de Cerdanya, en una zona on s'estan construint diversos blocs de pisos. Des de la plataforma han explicat que han triat aquest lloc per fer visibles les conseqüències que té l'aposta pel "monocultiu" turístic al territori, ja que, segons han afegit, els lloguers de temporada i les segones residències fan pujar els preus i, per tant, dificulten l'accés dels joves a l'habitatge. En aquest sentit, una altra de les portaveus, Helena Guillén, ha explicat que tot plegat no ajuda a revertir el despoblament i la falta d'oportunitats que hi ha a les zones de muntanya.

Guillén ha assegurat que la plataforma no està en contra del sector turístic i reconeix que el territori té diversos actius que són un atractiu de cara als visitants. Tot i això, ha defensat que cal diversificar l'economia i deixar de supeditar la millora de serveis i infraestructures a les necessitats del turisme i de "macroesdeveniments" per fer-ho centrant-se en la població local. En el cas específic de l'esquí, ha dit que l'augment de temperatures i la reducció de precipitacions pel canvi climàtic farà pujar la cota de neu i que, per tant, no té sentit apostar per aquest sector que, ha conclòs, "ja està sent rescatat amb diners públics".

Des de l'entitat també defensen que cal paralitzar les obres a Coll de Pal i el desdoblament de la carretera C-16 entre Berga i Bagà (Berguedà), entre d'altres, fins que la ciutadania no avali el projecte per acollir els Jocs d'Hivern. Tot i que la plataforma Stop JJOO s'ha presentat públicament aquest dilluns, fa un parell d'anys que diversos dels seus membres ja treballen en aquest objectiu. Així, part de les accions en contra dels Jocs d'Hivern s'havien canalitzat fins ara a través de la CUP i de la seva organització juvenil Arran, entre d'altres.