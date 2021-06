Portugal enviarà 30.000 vacunes AstraZeneca

Andorra la VellaEl ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha revelat aquest divendres quines vacunes enviarà Portugal, després que el president lusità s'hi comprometés durant la celebració de la darrera Cimera Ineroamericana celebrada al Principat. Seran 30.000 vaccins d'AstraZeneca. Sobre quan arribaran, el dirigent ha dit que serà “en els propers dies, perquè no sabem exactament quan acabaran els tràmits burocràtics”. Paral·lelament, Benazet ha afegit que a principi de la setmana vinent arribarà la remesa de Pfizer provinent d'Espanya, la data de la qual estava fixada per al 7 de juny (dilluns). “M'he endut més d'un ensurt amb les previsions i per això gairebé m'estimo més que sàpiguen quan arriben un cop són al país”, ha mig bromejat Martínez Benazet.