Premi al millor actor d'una sèrie espanyola per Roger Casamajor

Andorra la VellaAquest és l'any de La Mesías en els guardons de les sèries espanyoles. L'obra de Javier Calvo i Javier Ambrossi, que ha estrenat Movistar Plus, ha arrasat en aquests premis. El primer era per a l'andorrà Roger Casamajor, actor que dedicava el guardó al cineasta Agustí Villaronga, mort enguany, amb ell ha treballat en pel·lícules com La mar o Pa Negre i que protagonista aquesta sèrie sobre la família i sobre la fe. També guanyava el premi a millor actriu Lola Dueñas, per interpretar a aquesta Montserrat en l'etapa adulta, aquesta dona que parla amb Déu i obliga els seus fills i filles a cantar cançons religioses. "A dos homes que amo, que són Javier Calvo i Javier Ambrossi. Gràcies per llevar-me la por i fer-me feliç". Finalment, ho recollien els Javis, millor sèrie amb aquesta obra plagada de referències cinèfiles i de reptes constants. "Gràcies per deixar-nos crear amb llibertat", deia Ambrossi. "Aquesta sèrie ens ha canviat a nosaltres i a molta gent que ha vist aquesta sèrie. És el que fa l'art, canviar vides", afegia Calvo. Els dos dedicaven la sèrie als seus pares.