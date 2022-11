Preocupació per l'abastiment a Andorra arran de la vaga de camioners convocada a Espanya a partir de dilluns

Andorra la VellaLa Plataforma en Defensa del Transporte, l'agrupació d'autònoms i petites empreses de transportistes de mercaderies que va paralitzar Espanya durant dues setmanes en la vaga protagonitzada el mes de març passat, ha anunciat aquest dilluns un nou atur indefinit en tot l'estat a partir de la mitjanit del pròxim diumenge, dia 13.

La vaga podria afectar de forma important a l'arribada a Andorra de mercaderies provinents d'Espanya. Al març ja es va produir una afectació important al Principat perquè els piquets no només impedien la circulació de camions sinó que van bloquejar centres de distribució. L'amenaça torna a ser el caràcter indefinit amb què es planteja la vaga. En l'anterior ocasió es van arribar a produir mancances en l'arribada de diferents productes.

La nova protesta, segons els convocants, es fa pels incompliments que ss'han produït dels acords als quals van arribar les principals associacions amb el Ministeri Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) per a alleujar la situació del sector i l'increment dels costos per la pujada del preu del combustible. Aquests acords van derivar en què s'aturés la vaga al març.

En particular, denuncien la violació reiterada per part de les empreses que contracten els seus serveis de la llei que prohibeix als camioners treballar a pèrdues o per sota de costos, davant la falta de control en la seva aplicació per l'absència d'inspeccions. Els transportistes culpen directament d'aquest incompliment al Govern espanyol, al qual acusen de desentendre's de les inspeccions i desautoritzar els controls que fa la Guàrdia Civil fent inviable el compliment de la llei.