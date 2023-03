Primers tràmits per materialitzar l'ampliació de l'UdA

Andorra la VellaEl consell de ministres ha aprovat la convocatòria del concurs per a la selecció d'un professional de l'arquitectura per a la redacció del projecte i direcció de les obres de condicionament dels nous espais per a la Universitat d'Andorra.

Cal recordar que aquests nous espais s'ubicaran, com ja es va anunciar, a l'edifici de l'antiga Fàbrica Reig. L'edifici, de 2.870 m2, s'ha de condicionar per tal que disposi de tots els espais definits en el programa de necessitats establert pel rectorat de la Universitat d'Andorra. La voluntat és que els nous espais incloguin aules, despatxos i zones multifuncionals destinades a la investigació i la recerca.

El concurs és nacional, amb procediment obert i modalitat ordinària. Els interessats poden descarregar-se el plec de bases al web de la plataforma de contractació del sector públic. Les ofertes es poden presentar fins al 8 de maig.