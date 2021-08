Prop de 35.000 persones visiten el Mirador Solar de Tristaina

OrdinoDes que es va inaugurar a principis de juliol, el Mirador Solar de Tristaina està sent un èxit i un autèntic reclam pels turistes. Fins a aquest divendres, un total de 34.922 visitants han passat pel mirador, i en aquestes dues primeres setmanes d'agost ja hi ha hagut fins a 18.372 visitants. A més, des de Grandvalira consideren que el mirador està sent un èxit per l'afluència de turistes que està tenint i recorden que hi ha hagut dies de mal temps que no s'han pogut obrir els remuntadors al 100%. De fet, aquest mateix divendres s'han pogut observar cues per poder accedir al mirador a través del telecadira de Creussans.

Des de Grandvalira confiaven que agradaria el producte, però l'acceptació que està tenint els està sorprenent gratament. Així, el director de Màrqueting de Grandvalira, David Ledesma, ha assegurat que la gent puja al mirador atreta per l'espectacularitat de l'obra i per gaudir de les vistes de 360 graus, i ha afegit que els visitants baixen encantats. "Quan ens vam plantejar l'opció de construir el mirador, el principal objectiu era que fos un motiu que permetés posar en valor el patrimoni natural que ens rodeja", per tal que el turista pugés a un pic de 2.701 metres per "gaudir de l'alta muntanya d'una forma diferent", ha manifestat Ledesma. Per tant, des de l'estació fan una valoració molt positiva i "si continuem amb aquest flux de visitants, valoraríem poder ampliar la data de tancament de la temporada d'estiu", ha assegurat.

Per la seva banda, des del comú d'Ordino també es mostren molt satisfets pel bon funcionament i la bona rebuda que està tenint. La cònsol menor, Eva Choy, ha manifestat que "si la gent puja fins a Arcalís, vol dir que passen a través de tota la nostra vall" i per tant, també ajuda a dinamitzar la parròquia. En la mateixa línia que Ledesma, Choy s'ha mostrat sorpresa per la gran afluència que està tenint i ha afegit que tant Ordino com Andorra en general estan rebent molts turistes i això "és una bona notícia pel país".