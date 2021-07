El Mirador Solar de Tristaina ja és una realitat per potenciar la temporada d'estiu a Ordino

OrdinoOrdino Arcalís ha inaugurat aquest dilluns el Mirador Solar de Tristaina, un nou atractiu per la vall que ha de ser un impuls per la temporada d'estiu de la parròquia com també pel país. En aquest sentit, durant la presentació de la infraestructura, el president de Grandvalira Resorts, Joan Viladomat, ha manifestat que l'objectiu de l'estació és aconseguir un 25% de la facturació total a l'estiu, ja sigui amb el nou mirador, el telecabina o amb tota l'aposta per la protecció del medi ambient que s'ha fet a Ordino al llarg dels anys i amb l'etiqueta de reserva de la biosfera per part de la Unesco que ostenta la parròquia.

Pel que fa al mirador, ofereix unes vistes panoràmiques de 360 graus a 2.701 metres d'altura tant als llacs de Tristaina com també a la Pica d'Estats, i està ubicat a la conca de Creussans, concretament al pic de Peyreguils. Així, Viladomat ha reiterat que desitja que tingui un gran impacte durant l'estiu i ha comentat que després de molts anys de reflexió i de visites a altres indrets del món, pensaven que podien fer "un mirador a Andorra equivalent als millors del món". Per aquest motiu, tant Viladomat com el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, han destacat que aquest projecte ha de ser un dinamitzador perquè la gent s'estigui més nits al país. "El més important que podem fer és que el turista vingui a Andorra i pernocti el màxim de dies possibles", ha manifestat Mortés. De fet, es pretén canviar aquest visitant excursionista cap a turista, amb l'objectiu "d'incrementar la despesa mitjana", ha indicat el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, qui ha afegit que el mirador és un clar exemple de la diversificació que fan les estacions d'esquí. "Penso que és una oferta més per portar el producte Andorra de forma més natural i sostenible", ha reiterat el ministre. A més, també ha comentat que la perspectiva del sector hoteler per aquest estiu és bastant bona amb les diferents activitats que s'estan duent a terme i "esperem poder-la mantenir i que es pugui anar incrementant".

En aquest sentit, Torres ha posat com a exemple el Mirador del Roc del Quer, el qual era un projecte bastant petit per l'import que s'hi va destinar, però que al final, la repercussió mediàtica i turística que ha tingut ha estat molt gran. Per tant, ha posat en valorar aquests petits treballs curosos i ben pensats que aposten per la qualitat. Per la seva banda, Viladomat també ha confessat que l'èxit del mirador del Roc del Quer els va servir com a referència a l'hora de tirar endavant la infraestructura, com també els miradors del nord de Noruega i altres dels Estats Units. Així, ha manifestat que cal apropar la muntanya "a la gent que ens interessa tenir al país, perquè si no els ho facilitem una mica, és difícil que vinguin".

Un dels objectius del mirador era homenatjar, per una banda, la història de la muntanya solar d'Arcalís i el fet que fos circular, també és referència a una roda ciclista, ja que Ordino Arcalís ha estat més d'un cop final d'etapa del Tour de França. Concretament, quant a la infraestructura, ha tingut un cost aproximat de 400.000 euros i la instal·lació s'ha fet en cinc setmanes. Primer de tot, la infraestructura es va muntar a Polinyà en unes naus industrials, i després, a finals de maig es va portar tot fins a l'aparcament de la Coma i es va instal·lar. Viladomat ha explicat que durant aquestes setmanes es van fer entre 70 i 80 viatges d'helicòpter per tal de moure les 32 tones de ferro que formen el mirador, el qual té un diàmetre de 25 metres i un perímetre de 75.

Així, el mirador s'obrirà al públic aquest divendres 9 de juliol en una jornada de portes obertes en la qual tothom tindrà accés gratuït al telecabina de Tristaina i al telecadira de Creussans. A partir del dissabte, el mirador serà gratuït per tota la gent que hi accedeixi a peu, ja que només s'haurà de pagar el telecabina de Tristaina i el telecadira de Creussans. Finalment, el cònsol d'Ordino també ha manifestat que aquest mirador permetrà repartir més el turista dels llacs de Tristaina, un dels espais més concorreguts durant l'estiu. Durant la presentació, també han participat la cònsol menor d'Ordino, Eva Choy, i els coautors del projecte, Toni Riberaygua i Sergi Riba, qui han explicat les complicacions i dificultats que hi ha hagut a l'hora de construir una infraestructura com aquesta en aquesta alçada, tenint sempre en compte les inclemències meteorològiques de la zona.