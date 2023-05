Propostes de Creand Fundació als usuaris de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell

Andorra la VellaCreand Fundació inicia una col·laboració amb la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, per tal d’oferir a les persones que treballen a i&i Serveis, la seva empresa d’inclusió sociolaboral, la possibilitat de participar en el programa 'Envelliment saludable' de L’espai, el centre social d’activitats i formació de Creand Fundació.

La col·laboració consisteix en una prova pilot en la qual tretze persones amb discapacitat participaran en diferents activitats com 'El golf és salut', els tallers de telèfon mòbil i els de memòria. Paral·lelament, també podran apuntar-se conjuntament amb els usuaris de L’espai a visites guiades, rutes de senderisme o sortides culturals. Les activitats, que s’han iniciat aquest mes de maig, s’allargaran fins a finals de juny i s’espera que puguin tenir continuïtat a partir del mes de setembre.

"El nostre compromís és estar a prop de les persones i, especialment, dels col·lectius més vulnerables. Per això, amb aquesta iniciativa busquem fomentar la socialització i la inclusió de les persones que estan afectades per algun tipus de diversitat funcional, oferint- los espais de trobada i conversa, organitzant-los activitats d’aprenentatge, culturals i d’entreteniment. L’objectiu també és acompanyar-los en aquesta etapa de la jubilació, o pròxima a ella, perquè adquireixin uns hàbits i tinguin unes aficions que els mantinguin actius", explica la directora de Creand Fundació, Francesca Ros.

Per la seva banda, la directora del servei sociolaboral de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, Dolors Martínez, manifesta que “la fundació porta a terme un programa d’atenció a l’envelliment per a les persones ateses en els diferents serveis, amb l’objectiu de proporcionar el suport i les intervencions adequades en aquest cicle vital. Des d’i&i Serveis acompanyem a la persona per tal de donar resposta a noves necessitats i, poder així, mantenir la feina fins a l’acabament de l’etapa laboral. Arribat el moment de la jubilació es valora que aquestes persones puguin mantenir i consolidar rutines i hàbits, tant a nivell físic com a nivell cognitiu, alhora que es relacionen amb l’entorn, creant una xarxa de relacions socials entre iguals. I ha afegit que "la possibilitat de treballar conjuntament amb Creand Fundació fa que sumem esforços en un projecte comú que contribueix a la qualitat de vida de les persones més vulnerables".