Prova pilot en una discoteca, encara sense data, que es podria fer amb un màxim d'aforament, sense mascareta i un test d'antígens previ

Andorra la VellaEl ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, s'ha referit aquest divendres a la trobada mantinguda el dia abans amb representants del sector de l'oci nocturn, i ha afirmat que "intentarem un retorn a la normalitat" el mes de juliol amb els corresponents protocols, que encara no estan aprovats. En el cas de l'oci nocturn, Salut ha anunciat una prova pilot en una discoteca encara sense data que es podria fer amb un màxim d'aforament, sense mascareta i amb un test d'antígens ràpid per a tots els participants. També ha explicat que hi haurà dos protocols i dates d'obertura diferents per a les discoteques i els pubs o bars musicals, i que el tancament està previst que sigui a les 3 de la matinada.