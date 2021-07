Prova pilot amb l'oci nocturn el 16 de juliol, tot i que, de moment, romandrà tancat

Andorra la VellaEl Govern està treballant amb diferents elements i restriccions sobre la taula per les festes majors, els quals estan sent analitzats pel comitè científic i tècnic, i es preveu, que aquest dimecres el consell de ministres prengui una decisió al respecte. Així ho ha anunciat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, durant la compareixença d'aquest dimarts davant la comissió legislativa de Sanitat, on ha avançat que segurament "haurem de retrocedir amb les restriccions amb uns protocols que donin seguretat en aquests actes". D'altra banda, el ministre també ha informat que estan optimant diferents protocols per a fer una sèrie d'obertures dels locals d'oci nocturn en forma de prova pilot pel divendres 16 de juliol. Tot i així, ha confirmat que l'oci nocturn continuarà tancat i que faran aquesta prova "per poder-lo obrir com més aviat millor" si tot funciona correctament.

Pel que fa a les festes majors, i el viscut aquest passat cap de setmana al Roser d'Ordino, l'executiu es troba en una fase de valoració tècnica del que va succeir. "He de dir que en un primer examen, els protocols eren correctes i estaven ben ajustats", ha declarat Benazet, qui també ha felicitat als organitzadors de la festa "perquè van reaccionar ràpidament". En aquest sentit, el ministre ha manifestat que hi va haver un descontrol, no per culpa del comitè organitzador, sinó per una afluència massiva de gent en un moment determinat que va derivar a què gent saltés les baranes de protecció i es tragués la mascareta. "Quan van veure que es descontrolava, van decidir parar-ho" i es va tancar la música a tres quarts de dotze de la nit i no fins a la una de la matinada, ha comentat el ministre, qui considera que aquests bons reflexos i aquesta ràpida actuació hauran evitat molts contagis. En la mateixa línia, aquest dimecres l'executiu també presentarà unes noves mesures per l'Andorra Mountain Music en les quals es definiran millor com s'han de dur a terme aquests esdeveniments.

D'altra banda, quant a les proves pilot d'obertura de l'oci nocturn, Benazet ha manifestat que donarà alè al sector i també a la gent que hi pugui anar. De fet, el ministre s'ha mostrat un ferm defensor que si aquests esdeveniments es fan amb un cribratge de tots els assistents amb tests d'antígens, són segurs i permeten que les mesures de seguretat siguin menors i també hi hagi un aforament més elevat.