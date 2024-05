Aquests són els guanyadors dels Premis CEA 2024

Andorra la VellaEl panorama empresarial d'Andorra s'omple d'honor i reconeixements en la darrera edició dels Premis CEA 2024, que han destacat els èxits i les contribucions significatives de diverses companyies.

En aquest sentit, BOMOSA ha rebut el prestigiós Premi CEA a la Sostenibilitat, una distinció que ressalta els seus esforços en la promoció de pràctiques empresarials respectuoses amb el medi ambient i socialment responsables.

A més, altres empreses han estat celebrades per la seva excel·lència i trajectòria exemplar en diferents àmbits. Viladomat Esports ha rebut el Premi a la Trajectòria Empresarial, reconeixent els seus anys d'èxit i dedicació al sector esportiu, mentre que Martí Motos ha estat guardonada en la categoria de Projecció Internacional, destacant la seva capacitat per expandir-se i prosperar en diversos mercats arreu del món.

D'altra banda, el Premi Andorra Recerca +Innovació a l’Emprenedoria i la Innovació ha estat concedit a CELLAB, en reconeixement a la seva innovació i èxit en la implementació de noves idees i productes. A més, els socis de la CEA han atorgat el seu vot a GrandValira Resorts en la categoria de Reconeixement personal a l’activitat de promoció de la MARCA ANDORRA, subratllant el seu paper destacat en la promoció de la marca del país.

La gala també ha reconegut altres àrees clau, com la gestió sènior, premiant a Perfumeria Júlia, i el suport als autònoms i microempreses, FEDA ha estat mereixedora del guardó a favor de la igualtat i el premi per als autònoms i microempreses ha recaigut en CAMPERLOVE. Finalment, Enriqueta Pedescoll Galí ha estat honorada com a pionera del món del comerç a Andorra, rebent el reconeixement als pioners d’Andorra en aquesta edició dels premis CEA.