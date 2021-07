Quatre nous ingressos a l'hospital per Covid, un d'ells a l'UCI

Andorra la VellaEl brot actual de Covid-19 present a Europa, sorgit principalment arran de l'expansió de la variant Delta, està provocant que Andorra torni a tenir pacients amb coronavirus ingressats a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. Segons ha explicat en roda de premsa aquest divendres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, actualment són tres els pacients ingressats a planta, un dels quals és una persona de 74 anys vacunada amb les dues dosis del vaccí, i també hi ha una persona que està sent atesa a la Unitat de Cures Intensives (UCI). Tal com ha explicat el ministre, es tracta d'un turista català vacunat amb una primera dosi de Janssen que hauria arribat al Principat per visitar uns familiars en període d'incubació i, malgrat estar a l'UCI, fins al moment no requereix ventilació mecànica.

Pel que fa a la situació epidemiològica, durant les darreres hores el ministeri de Salut ha detectat 34 nous positius, una xifra que eleva els casos totals fins als 14.273, dels quals 302 són actius. Les altes se situen en 13.844 i les defuncions, sortosament, es mantenen en 127. En relació amb la taxa de reproducció, que durant setmanes anteriors va estar per sobre de 2, actualment es troba a 1,27, per la qual cosa "tenim un increment de casos però no veiem parets verticals com en diferents comunitats autònomes d'Espanya", ha manifestat Benazet. Aquesta situació és gràcies a l'avenç de la campanya de vacunació, sobretot entre la població jove, que aquest divendres acaben d'administrar-se la segona dosi.

De fet, quant al pla de vaccinació, el ministre ha confirmat que fins al moment ja s'han inoculat 81.653 vaccins. Això representa que el 71,4% de la població vacunable ja ha rebut almenys una dosi i el 50,7% ja ha completat la pauta d'immunització. En aquets sentit, cal destacar que durant la jornada d'ahir es van administrar 1.295 vacunes. Respecte del repunt de casos als territoris veïns, Benazet ha indicat que en territoris on hi ha una incidència molt alta del virus és "més fàcil infectar-nos". És per això que ha tornat a fer una nova crida a totes aquelles persones que encara no hagin passat dues setmanes d'haver rebut la segona dosi, que només tinguin la primera, o que no s'hagin vacunat, que "siguin molt curoses" i segueixin respectant al màxim les normes d'utilitzar la mascareta, el rentat de mans freqüent i el manteniment de la distància de seguretat. Així mateix, ha econratjat a tota la ciutadania que encara té dubtes del vaccí que s'apunti a la campanya per rebre les seves dosis: "Qui tingui pànic a AstraZeneca que es posi Moderna", ha dit, assegurant que "quantes més persones immunitzades hi hai abans tornarem a la vida normal".

Tot i la situació actual, des del Govern s'ha decidit no implementar noves mesures restrictives i seguir, per tant, amb els mateixos horaris pel que fa a bars i restaurants, així com continuar amb els aforaments actuals, les distàncies, les persones per taula i el nombre de membres que es poden reunir en l'àmbit privat. Malgrat que des de fa unes setmanes no és obligatori dur la mascareta als espais oberts, el ministre ha recordat a la ciutadania la necessitat de posar-la en aquells casos on hi hagi una gran confluència de persones i no es pugui respectar la distància de seguretat. Amb tot, també ha adreçat un missate de tranquil·litat afirmant que, pel moment, ni des de Catalunya ni França es plantegen mesures que afectin els andorrans com pot ser el tancament perimetral dels seus territoris.