La R0, a 2,10 i Benazet confirma que "estem en un rebrot"

Andorra la VellaAmb l'aparició de la variant delta de la Covid-19, la taxa de reproducció ha augmentat fins a 2,10 i la incidència en els darrers 14 dies també ha pujat fins a 150. Les dades "ens indiquen que estem en un rebrot", ha manifestat el titular de Salut, qui s'ha mostrat optimista pel fet que de moment, no està tenint cap impacte al sistema sanitari.

Per explicar la situació, Benazet ha comentat que la incidència acumulada dels darrers 14 dies en franges d'edat elevades és de 0 i que on està pujat és a la franja dels 30 als 44 anys i sobretot, dels 15 als 29. "És un brot integrat per persones joves perquè són els darrers que estem vacunant", ha afirmat Benazet, insistint que aquest rebrot està lligat al comportament i a les relacions socials, i que per tant, no vol assenyalar a ningú perquè els joves porten molt temps tancats i han estat dels darrers a rebre la vacuna. Tot i així, considera que Andorra es troba en una situació d'avantatge respecte als països del voltant perquè la franja dels 16 als 30 anys ja estan començant a rebre la segona dosi del vaccí Pfizer. A més, ha comentat que és exemplar l'adhesió d'aquestes franges d'edat a la vacunació, la qual es troba en un 64,5% i ha afegit que va en augment.

En aquests instants, ja s'han administrat fins a 70.887 vacunes, 43.009 primeres dosis i 27.878 segones. Aquestes xifres equivalen a què el 64,3% de la població vacunable ja ha rebut com a mínim una dosi. D'altra banda, a partir d'aquest dimarts s'estan començant a citar les persones que han passat la malaltia en els darrers 180 dies, les quals es començaran a vaccinar el dijous. El ministre ha confirmat que han canviat l'estratègia en disposar de vacunes suficients per a tothom. De fet, ha reiterat que l'arribada dels vaccins d'AstraZeneca per part de Portugal no perilla, de la mateixa manera que tampoc perillen les vacunes Moderna procedents de França.