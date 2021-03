La farmacèutica catalana Reig Jofre reserva el 80% de la producció a la vacuna de Janssen

Disponible en: cat

BarcelonaLa farmacèutica catalana Reig Jofre té reservat el 80% de la producció de la nova planta a Sant Joan Despí (Barcelona) per fabricar la vacuna contra la Covid-19 de Janssen un cop el preparat rebi l'autorització de l'Agència Europea de Medicaments (EMA), segons ha explicat aquest divendres el conseller delegat de l'empresa, Ignasi Biosca. Biosca ha presentat, juntament amb la directora general financera, Roser Gomila, els resultats del 2020, que es va saldar amb uns guanys de 5,7 milions d'euros, un 15% més, i unes vendes de 230 milions. La Covid-19 va tenir durant l'exercici un impacte important en el negoci de la farmacèutica, ja que en els primers mesos va fer créixer la demanda de medicaments essencials en hospitals, dels quals hi va haver escassetat en alguns moments.

Reig Jofre desconeix encara la quantitat de vacunes que haurà de produir, per la qual cosa Biosca ha explicat que la capacitat productiva de la plana s'adaptarà en funció de les necessitats de Janssen. Segons les últimes previsions de Reig Jofre, la farmacèutica podria fabricar al voltant de 50 milions de vials en aquesta planta. Biosca ha detallat que Reig Jofre ha dut a terme inversions addicionals a la planta de Barcelona relacionades amb la producció de la vacuna, especialment en bioseguretat i en control de la temperatura del procés de producció. També ha subratllat el compromís i la feina "a tots els nivells" que ha fet Reig Jofre per preparar la producció de la vacuna i estar a punt quan Janssen iniciï la demanda. La farmacèutica familiar ha aclarit que tan sols oferirà les seves instal·lacions per fabricar la vacuna i que la distribució anirà a càrrec de la mateixa Janssen.

Biosca ha afirmat que "el projecte de fabricació condiciona l'empresa", però no fins al punt de posar en perill cap projecte dels que tenien planejats abans de la pandèmia. Després de cinc anys marcats per la inversió –tal com marcava el pla estratègic 2015-2020–, Reig Jofre confia que els pròxims cinc anys estiguin marcats per la "consolidació" del negoci. Els plans de l'empresa passen per incrementar la rendibilitat de l'ebitda sobre vendes fins al 15%, gairebé cinc punts més respecte a les dades del 2020.