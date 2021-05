La remesa de Pfizer s'acaba dissabte i no hi ha notícies sobre l'arribada de més vacunes

Andorra la VellaL'afectació de la pandèmia a la societat andorrana ha agafat un ritme sostingut que manté el registre diari de nous positius per Covid entre els 20 i els 30 i una pressió hospitalària situada en un nivell 2 de risc, que molt a poc a poc disminueix. També la plaça de braus s'activa i treballa al ritme previst d'un miler de vacunacions diàries. I aquí vindria l'única mala notícia d'una afectació pandèmica clarament a la baixa: els períodes d'inactivitat al centre de vacunació per manca de vaccins.

Andorra registra aquest divendres 27 casos per Covid més que dijous, amb 13.390 casos totals des de l'inici de la pandèmia. Actualment hi ha 327 casos actius. La pressió a l'Hospital de Meritxell continua amb 12 ingressos, dels quals n'hi ha 9 a planta i 3 a l'UCI, dos d'ells ventilats mecànicament.

S'han administrat més de 30.000 vaccins, la meitat de la població vacunable. Aquest dijous, tal com havien informat les autoritats, es van començar a posar els de la darrera remesa de Pfizer. Concretament es van administrar 1.149 vaccins. El problema és que la remesa s'acabarà aviat. El gruix principal s'haurà administrat dissabte, dilluns vinent es vacunaran els usuaris i professionals de Salita i el Cedre que han passat la malaltia, i a partir d'aquí es tornarà a parar la maquinària del centre de vacunació fins l'arribada de noves remeses.

Tot i que des de Govern insisteixen en les negociacions per dur al país lots provinents d'Espanya, França i Portugal, hores d'ara no hi ha notícies sobre l'arribada de noves remeses de vacunes antiCovid al país.