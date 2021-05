Baixa la pressió hospitalària, però augmenten els ingressats a l'UCI per la Covid-19

Andorra la VellaEn les darreres 24 hores, Salut ha detectat 23 nous positius que situen la xifra de casos totals des de l'inici de la pandèmia per la Covid-19 a 13.363. Respecte a aquest dimecres, el nombre de pacients a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell ha baixat de 13 a 11, però per contra han augmentat els ingressats a la Unitat de Cures Intensives amb dos pacients més. En aquests moments hi ha 4 persones a l'UCI, dues de les quals requereixen ventilació mecànica. A la planta Covid-19 del Cedre continua sense haver-hi cap ingressat.

Actualment hi ha 336 casos actius per la malaltia i es registren un total de 12.900 altes. El nombre de decessos per la malaltia es manté en 127. Quant als vaccins contra la Covid-19, des de l'inici del pla de vacunació ja s'han administrat 28.881 dosis, i aquest dijous s'ha reprès la vaccinació.

Finalment, pel que fa a la població escolar, hi ha 24 aules sota vigilància activa –9 total i 15 parcial– i 17 en vigilància passiva.