Reobre la planta geriàtrica covid del Cedre, amb set ingressats

Andorra la Vella“Tenim una pujada de casos important i en aquests moments, amb una taxa de reproducció d’entre 1 i 2, ens preocupa”, ha manifestat aquest dimarts el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. Durant les darreres hores s’han registrat 70 nous casos de covid al país, que suma 1.099 casos actius al país. Aquest increment de casos ha repercutit en la pressió sobre el sistema sanitari. Aquest dimecres hi ha 18 pacients ingressats a l’Hospital de Meritxell, 13 a planta i cinc a la Unitat de Cures Intensives, dels quals dos requereixen de ventilació mecànica.

La planta geriàtrica covid del Cedre torna a estar en funcionament: hi ha sis pacients ingressats que provenen del brot de la residència sociosanitària de Sant Vicens d’Enclar i un que prové de l’Hospital. A Clara Rabassa hi ha dos treballadors que han donat positiu per covid.