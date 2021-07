Els residents poden viatjar per Europa amb el certificat Covid, tot i els recels dels països per l'amenaça de la variant delta

Andorra la VellaEl ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha aclarit aquest dimecres que amb el certificat actual amb quatre idiomes que es lliura als ciutadans després de vaccinar-se ja és suficient per viatjar lliurement per la Unió Europea (UE). Ara bé, pel que fa a la digitalització del mateix, amb la descàrrega d'un codi QR, ha explicat que ja s'ha aprovat i es posarà en funcionament a partir de la setmana vinent.

El certificat verd, que ha de servir per facilitar la mobilitat dels europeus, s’estrena aquest mateix dijous, i l'endemà divendres és previst que Andorra participi, juntament amb Mònaco i San Marino, en una reunió amb la Comissió Europea, que ha de servir per avançar en l’homologació dels certificats respectius. En qualsevol cas, tal com ha apuntat Benazet, amb el document imprès actual i amb el codi QR a partir de la setmana vinent, és suficient per moure's per Europa, sempre i quant es compleixin els requisits de vacunació i immunitat que demana cada estat.

El certificat covid de vacunació és un codi QR digital o en paper que s'ha de poder llegir a tot Europa per donar informació harmonitzada sobre les vacunes administrades, PCR o tests d'antígens, o per comprovar que s'ha superat la malaltia. Les diferents autoritats estatals (ja siguin hospitals, centres de tests o altres organismes) han tingut gairebé dos mesos per preparar-se tècnicament per emetre'ls. Segons les dades de la Comissió Europea, Xipre, Romania, Irlanda, Hongria, els Països Baixos i Suècia encara no l'han posat en funcionament però estan tècnicament preparats. Només Irlanda, segons el comissari de Justícia, Didier Reynders, té problemes per activar-lo a temps.

Aquest dijous entra en vigor oficialment a tot Europa la legislació sobre l'ús del certificat covid de la Unió Europea. Tot i que són més d'una vintena els països membres de la UE i d'altres com Noruega, Islàndia i Liechtenstein que ja el fan servir, la data oficial perquè la llei entri en vigor és l'1 de juliol. La data explicita la voluntat d'aquest mecanisme de salvar l'estiu, tant des del punt de vista econòmic com des del vessant més social, després d'un any de restriccions estrictes a la mobilitat. I finalment el dia ha arribat, però no sense entrebancs a la vista. L'expansió de la variant delta del coronavirus està posant en alerta les autoritats d'arreu d'Europa i del món i, a banda, aerolínies i aeroports de tot el continent es queixen que la implementació del certificat pot generar caos en temporada alta si no es fa correctament, segons informa la corresponsal de l'ARA a Brussel·les, Júlia Manresa.

El certificat facilita l'obertura de portes, però no les obre automàticament. En plena crisi sanitària que suposa una pandèmia, la competència de la gestió de les fronteres és de cada país i per molt que Brussel·les s'esforci per coordinar mesures, els governs són molt zelosos dels seus poders competencials i per descomptat de les seves capacitats per mantenir a ratlla la situació epidemiològica. Per això la legislació del certificat digital implica el compromís d'evitar al màxim imposar restriccions addicionals a les persones que disposen del document i sobretot a aquelles que estan vacunades, però hi ha un fre d'emergència que es pot activar per tornar a restringir la mobilitat en cas que empitjori la situació epidemiològica. L'impacte de la variant delta en podria ser un exemple.