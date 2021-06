Restaurants i bars podran obrir, ininterrompudament, fins la 1h

Andorra la VellaEl Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres un decret que entrarà en vigor aquesta mitjanit i que alleugereix algunes de les mesures restrictives adoptades per mirar de minimitzar els contagis per Sars-Cov-2. Els establiments de restauració, bars i cafeteries veuen l'horari ampliat fines la 1 de la matinada. Això permetrà que puguin oferir un servei ininterromput des de les 7h de matí i fins l'hora del tancament.

Els gimnasos i equipaments esportius veuen ampliat a deu, el nombre de persones per classe -monitor/a inclòs-. En cas d'espai suficient es poden acollir diferents agrupacions de 10 persones sense interacció entre elles i amb una distància de 4 metres a l'exterior i de 6 a l'interior.

A les cases pairals, les activitats interiors podran agrupar fins a 10 persones. En esdeveniments culturals, s'augmenta la capacitat de públic a les instal·lacions, del 50% actual, al 70%. I en la celebració de casaments, batejos i comunions, s'augmenta de 40 a 50 persones el nombre màxims d'assistents, i de 100 a 120, a l'exterior. D'altra banda, si es presenta un protocol que inclogui el cribratge dels assistents, desapareix el límit de persones i es permet consumir menjar i begudes a peu dret.

Per últim, el consell de ministres ha decidit aprovar el decret de creació de la taula nacional de salut mental i adiccions, que ha d'emetre recomanacions contra les drogues i el pla de salut mental. Hi formaran part els ministeris de Salut, Afers Socials, Interior i Educació, així com els comuns, el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), els psicòlegs, els metges i les infermeres.