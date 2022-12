El restaurant de l'hotel de Messi a Andorra oferirà cuina argentina

Andorra la VellaEl “Restaurant Hincha” del nou hotel de Messi a Andorra estarà a càrrec del reconegut xef Nandu Jubany. El fet que el cuiner català estigui al capdavant del projecte no canvia el fet que l'establiment del jugador argentí comptarà amb menjar típicament argentí. Concretament, la carn es prepararà amb l'estil argentí i amb els complements i salses típiques d'aquest país.

El restaurant tindrà un ampli menú i“es cuinaran receptes reinventades del xef, els plats favorits de Messi, i clàssics de la cuina argentina com tàrtars, carpaccios, ceviches i amanides”. Però no sols això, sinó que es prepararan pizzes amb massa mare, en un forn a llenya i també combinacions originals de productes pròpies de l'alta gastronomia. A més, comptarà amb opció vegana.

Ja s'han fet públiques imatges de com serà l'interior del restaurant. Serà un espai íntim amb llums càlides on la fusta serà gran protagonista, ja que serà present, per exemple, en parets, taules i cadires. I comptarà amb un ampli saló amb barra i butaques per funcionar com a bar.