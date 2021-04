Retencions d'accés a Andorra des d'Espanya

Andorra la VellaAndorra està rebent aquest cap de setmana una notable arribada de turistes, tal com es pot apreciar gràcies a les retencions que s'estan deixant veure a la frontera del riu Runer. Segons ha informat el servei de Mobilitat, les cues s'han iniciat des de primera hora del matí, però han anat creixent a mesura que passaven les hores. En aquest sentit, el trànsit per entrar al Principat des d'Espanya s'allarga fins a un quilòmetre, mentre que de sortida no hi ha retencions.

#TrànsitDens a la N145 - d'entrada al Principat per la frontera hispanoandorrana. — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) 24 de abril de 2021

Es tracta del darrer cap de setmana que Catalunya viu amb situació de confinament comarcal. Tal com va assegurar el govern català aquesta setmana, a partir de dilluns es permetrà la lliure mobilitat per tot el territori, i la mesura no es revertirà sempre que les dades epidemiològiques es mantinguin favorables.