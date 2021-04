Reunió aquest dijous a la tarda amb les autoritats catalanes per esclarir les contradiccions en mobilitat

Andorra la VellaL'executiu mantindrà una nova reunió aquest dijous a la tarda amb representants del govern català per esclarir els dubtes generats al voltant de les restriccions en la mobilitat entre Andorra i Espanya. Així ho ha anunciat la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, durant la compareixença a iniciativa pròpia davant la comissió legislativa de Política Exterior. En la seva intervenció, la ministra ha reiterat l'existència d'un "diàleg constant" amb les administracions veïnes, però ha recordat que l'evolució de la pandèmia és dinàmica i canvia molt ràpidament, per la qual cosa es fa molt difícil "poder anticipar les decisions". Ubach també ha confirmat contactes amb les autoritats del país veí durant aquest dijous al matí.

La ministra ha fet aquest anunci en resposta a una pregunta del president de la comissió legislativa de Política Exterior, Pere López, qui ha estat el més crític amb el Govern posant en relleu les pèrdues durant la temporada d'hivern i la davallada en la facturació anual de l'executiu. Després de fer un històric sobre com han evolucionat les restriccions en la mobilitat al llarg dels darrers mesos, Ubach ha reconegut que han anat sorgint interpretacions de la norma, "no només per part nostra".

La ministra ha assegurat que, fins al moment, la interpretació del govern espanyol era que podia haver-hi mobilitat entre Andorra i Espanya i viceversa, amb l'obligació de respectar les restriccions sanitàries existents a la destinació final, però amb l'anunci d'aquest dimecres del conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, en què va informar de la tornada al confinament comarcal, la situació ha canviat. És precisament per aquest motiu que Ubach ha declarat que "estem parlant amb Catalunya i el govern central per saber de quina manera afecta això a Andorra".