La Generalitat contradiu el Govern i considerarà Andorra assimilada a l'Alt Urgell i subjecta al confinament comarcal

AndorraCatalunya tornarà al confinament comarcal aquest divendres. Malgrat des de l’executiu tant el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, com el portaveu, Eric Jover, han mantingut que continua vigent el que es va anunciar la setmana passada i que suposa que hi pot haver una mobilitat entre Andorra i Catalunya tot i que hi hagi aquesta nova mesura, aquesta afirmació ha estat contradita pel conseller de l’Interior de la Generalitat de Catalunya, Lluís Sàmper, que ha manifestat que a partir d’aquesta data només hi haurà mobilitat entre Andorra i l’Alt Urgell. Sàmper ha posat en relleu que des de la Generalitat s’entèn que la resolució del govern espanyol a través de la qual es permetia la lliure circulació entre Andorra i Espanya “acaba el dia 9” i que per tant s’ha de tornar a la situació de confinament comarcal que entra en vigor a Catalunya. D'aquesta manera, ha assegurat, la mobilitat ha de quedar restringida entre Andorra i l’Alt Urgell.

Sàmper ha admès, però, que hi poden haver interpretacions i “dubtes” al voltant d’aquesta qüestió i per aquest motiu ha afegit que en les properes “hores o dies” hauria d’haver una reunió entre el Govern d’Andorra, la Generalitat i també l’executiu espanyol per aclarir quina ha de ser la situació a partir d’aquesta data. De totes maneres, el conseller ha defensat que ell creu que la “solució” ha de ser la de tornar al confinament comarcal en base a l’acord a què havien arribat prèviament el govern andorrà i de la Generalitat fins que es va emetre la resolució del govern espanyol “que va distorsionar” l’acord.