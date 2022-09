Els rius perden un 30% del seu cabal

Andorra la VellaLes altes temperatures i la manca de precipitacions han abaixat un 30% el cabal dels rius, segons informa RTVA. Els experts vaticinen una baixada d'entre el 6 i el 10% per al 2050, tot i que aclareixen que, ara per ara, els escenaris més greus garanteixen l'aigua. En el context internacional, Europa pateix la pitjor sequera dels últims 500 anys.

Una investigadora d'Andorra Recerca i Innovació, Marta Domènech, explica que no som un país que tingui espai per a grans reservoris d'aigua. Això suposa que en aquestes situacions no hi hagi tanta dependència d'emplenar o buidar els embassaments, com passa a la Xina, França o fins i tot Catalunya.

Encara que els cabals han baixat entre un 30 i un 35% durant la temporada estival, les previsions auguren que les precipitacions de la tardor compensin la situació. Anna Albalats, també investigadora d'Andorra Recerca i Innovació, ho confirma. Recorda que l'estrès hídric s'acumula des del 2021 i que en realitat aquest any les precipitacions han estat normals. Recorda, però, que com més temperatures tinguis, més evaporació d'aigua hi ha. I aquest estiu han estat especialment elevades.

Les previsions pel 2050 suposen una amenaça per als ecosistemes, però per a la producció hidroelèctrica. Domènech esmenta que farà que hi hagi un cabal més alt a l'hivern, en haver-hi més disponibilitat d'aigua que de neu.