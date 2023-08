Ronchera demana incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques públiques

Prada de ConflentLa secretària de l'Institut Andorrà de les Dones, Montserrat Ronchera, ha destacat que un dels reptes més importants en matèria d'igualtat de gènere és "eliminar els prejudicis i la resistència que encara existeixen cap a la incorporació" de la perspectiva de gènere, "la qual cosa permetrà entendre els abastos i les possibilitats que portarà la seva implementació per al ple desenvolupament del país". I manifesta que "no n'hi ha prou amb prestar atenció a les necessitats específiques de les dones, cal modificar les estructures socials, els mecanismes, les regles, les pràctiques i els valors que reprodueixen la desigualtat". En aquest sentit, emfasitza que és "rellevant" que els projectes legislatius i normatius estiguin fets amb perspectiva de gènere, "exigir que cada nou projecte públic compti amb l'informe d'impacte de gènere" i que els pressupostos públics estiguin concebuts des de la perspectiva de gènere. I també fa una crida a vetllar que el sector privat compleixi les normes en matèria de gènere. Reconeix que és una feina "àrdua i de llarg recorregut", però afegeix que cal "avançar en aquest camí".

Ronchera ha fet aquestes manifestacions en el marc de la seva intervenció en la 36a Diada andorrana a la 55a Universitat Catalana d'Estiu, organitzada per la Societat Andorrana de Ciències (SAC), i ha destacat, també, algunes dades de la desigualtat de gènere existent al país com són que la taxa d'ocupació de les dones és del 77,3% molt per sobre del 69,3% d'Europa, una dada que relaciona amb la baixa fecunditat, que se situa en 1,14, la qual cosa fa que Andorra sigui "el país amb menor fecunditat d'Europa". Pel que fa a la taxa d'atur, la responsable de l'institut de les dones destaca que sigui molt baixa, del 2,5% en el cas de les dones, i on ha fet especial incidència ha estat en la bretxa salaria, ja que ha alertat que existeix "en tots els sectors d'activitat, excepte en el cas de les persones que treballen en organismes extraterritorials, és a dir, en activitats en missions consulars i diplomàtiques, així com en activitats realitzades en organismes internacionals". I ha afegit que on és "abismal" aquesta bretxa és en el sector financer, on "el salari femení és el 53,2% del masculí". Ronchera destaca que la llei per a l'aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes ha de provocar que la discriminació directa, és a dir, una remuneració diferent per igual feina, no hauria ja d'existir, ja que això podria ser "objecte de control i de sanció per part de l'Estat". Una altra dada que ha afegit és que hi ha més homes en càrrecs directius i, en canvi, més dones en llocs de treball menys qualificats. També ha emfasitzat que les dones dediquen més hores a les tasques domèstiques (disset enfront de les 10,4 dels homes).