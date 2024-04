S'espera una participació d'entre un 10 i un 20% de residents a les eleccions catalanes

Andorra la VellaEl Consolat ha implementat canvis per agilitzar la participació dels catalans residents a les properes eleccions del 12 de maig, on uns 15.000 ciutadans tenen dret a votar. S’establiran dos col·legis electorals, un per a la província de Barcelona i un altre per a la resta del territori català, amb l’objectiu d’evitar cues llargues com les vistes en eleccions anteriors.

Segons RTVA, s’esperen nivells de participació entre el 10% i el 20% dels inscrits, aproximadament 15.000 persones, tot i que es preveu superar les xifres de comicis anteriors. Per facilitar la votació, es permetrà el vot durant el cap de setmana anterior a les eleccions, així com durant els dies 6, 7, 8 i 9 de maig.