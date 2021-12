Salut estudia implementar una reducció, a cinc dies, dels confinaments

Andorra la VellaVista la menor gravetat de les infeccions per covid que provoca la nova variant que s'està fent majoritària al país, l'òmicron, el Govern estudia aplicar, com ja estan implementant algns països, la reducció dels dies de confinament de les persones que donen positiu, a cinc o sis dies, segons ha manifestat aquest dimecres la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas.

El ministeri de Salut està estudiant reduir el període de confinament en ser positiu a cinc o sis dies quan Òmicron sigui la variant predominant al país. Ho ha manifestat aquest dimecres en roda de premsa la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, qui ha assenyalat que, de la mateixa manera que es planteja a altres països, s'està treballant en nous protocols i circuits a seguir per les persones i els contactes d'aquesta nova soca. D'aquesta manera, ha exposat que, tot i que encara no es disposa d'una nova anàlisi de les aigües residuals, des del Govern es considera que el predomini d'Òmicron al Principat es troba per sobre del 30% detectat la setmana passada tenint en compte l'increment de nous positius dels darrers dies.

Mas ha informat que durant la darrera jornada s'han detectat un total de 283 casos de coronavirus al país, els quals eleven la xifra de persones amb el virus actiu per sobre de les 2.000, concretament 2.120. Des de l'inici de la crisi sanitària han contret la malaltia un total de 22.823 residents, dels quals 20.563 ja han rebut l'alta. El nombre de defuncions relacionades amb la crisi sanitària es manté en les 140 després del traspàs d'un home de 71 anys que es trobava ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell.

