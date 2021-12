La cua al centre de vacunació arriba fins a l’avinguda Tarragona

Andorra la VellaEl centre d’Andorra, com acostuma a passar quan hi ha pics d’arribada de turistes, es col·lapsa. I enguany, durant aquestes festes nadalenques, hi ha un altre factor que contribueix a dificultar el trànsit al centre del país: l’activitat al centre de vacunació situat a l’antiga plaça de braus. Cada dia es generen cues de vehicles i de persones que, per dubtes o per evitar riscos, van al centre perquè els facin una prova diagnòstica de la covid. D’altres també hi van perquè els toca administrar una dosi de la vacuna. El fet que aquests dies augmentin les interaccions socials, pels àpats típics de l’època, juntament amb l’increment dels contagis que està provocant la nova variant òmicron i que escassegen els autotests d’antígens a les farmàcies provoca que centenars de persones facin cua per ser diagnosticades. Aquest dimecres al matí, la cua arribava fins a l’avinguda Tarragona.

Cua al centre de vacunació.