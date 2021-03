Salut lamenta les aglomeracions durant la visita reial i espera que "no es tornin a repetir"

Andorra la VellaLa secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, ha lamentat aquest divendres les aglomeracions de persones que es van produir aquest dijous davant del comú d'Andorra la Vella durant la visita dels reis d'Espanya. "És evident que són unes imatges que ens hagués agradat que no s'haguessin produït", ha assegurat, perquè "demanem que es mantinguin les mesures de seguretat i entre elles hi ha la distància entre les persones", però la ciutadania "sempre ha col·laborat" durant aquesta pandèmia i per això "esperem que no es tornin a repetir", ha afirmat.

Quant a la campanya de vacunació, Salut ha explicat que durant aquest dijous no es va vacunar cap persona i que, per tant, es mantenen les més de 9.000 dosis subministrades, la major part de les quals de primera dosi. Amb tot, la plataforma d'inscripció per la vaccinació ja ha comptabilitzat un total de 32.262 inscrits, prop de 5.000 dels quals majors de 70 anys. Mas ha assegurat que ja estava previst que aquest dijous no es vacunés ningú, i que aquest divendres i dilluns vinent sí que se'n subministraran. Al mateix temps, ha recordat que a prinicpi d'abril està previst que arribin les 26.400 vacunes del projecte Covax.