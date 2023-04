Sánchez Dragó i la fugida per Andorra

Andorra la VellaL’escriptor recentment difunt Fernando Sánchez Dragó, mort d’un infart als 86 anys, sempre va explicar la seva especial relació amb Andorra. Membre del Partit Comunista, l’escriptor es va mobilitzar contra el Franquisme. Va ser empresonat i va haver de fugir per la frontera amb Andorra per posteriorment passar a França. Sánchez Dragó va estar empresonat 17 mesos abans de passar a Andorra. I el Principat va ser el primer país d’un llarg periple que el portaria a una espècie de volta al mi va tardar set anys en tornar a Espanya. “A mi m’encantava anar a la presó. He estat a la presó domiciliària, m’escapo amb el passaport d’un amic, he estat un expert a viatjar amb passaports falsos, travesso la frontera per Andorra amb 7.000 pessetes en la butxaca i trigo set anys a tornar. Recorro el món sencer”.