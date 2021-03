El Sant Ermengol triomfa en les categories de ciència i robòtica de la Micro First Lego League

Andorra la VellaTot i les dificultats que ha presentat la pandèmia a l'hora de desenvolupar el projecte, Andorra Telecom ha pogut celebrar aquest dimarts l'acte de lliurament de premis de la setena edició de la Micro First Lego League, en la qual han participat més d'una vuitantena d'alumnes de vuit centres educatius diferents. En aquesta ocasió, el director de la parapública, Jordi Nadal, i la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, s'han desplaçat fins als centres escolars premiats per conèixer de més a prop els alumnes i entregar els guardons que els certifiquen com a guanyadors d'aquesta edició.

El col·legi Sant Ermengol s'ha adjudicat dues de les tres categories que formen la competició. En concret, l'equip 'BMO Creators' ha estat el guanyador de la categoria de robòtica després d'aconseguir un total de 325 punts en una de les rondes de la competició del joc del robot, assolint així la millor puntuació d'entre els vuit equips participants. A més, l'equip 'Movers', també del Sant Ermengol, ha estat el guanyador de la categoria de projecte científic gràcies a una proposta que combinava la creativitat i l'originalitat, sense deixar de banda la seva viabilitat. En aquest sentit, cal recordar que la temàtica d'aquesta edició girava al voltant d'iniciatives imaginatives que transformessin espais públics per animar a la ciutadania a fer esport i mantenir-se sans i actius.

El tercer guardó ha recaigut sobre l'equip 'Opportunituy & Company', de l'escola andorrana de segona ensenyança d'Encamp. Els alumnes d'aquest centre han estat els millor valorats en la categoria de valors, on els jutges han ressaltat l'estructura de la proposta, la identificació del valor del descobriment i la bona sintonia entre tots els membres de l'equip.

Moments posteriors a l'entrega de premis, Vilarrubla ha celebrat que l'esdeveniment s'hagi pogut dur a terme "malgrat les circumstàncies", i ha destacat l'esforç d'Andorra Telecom i de les escoles a l'hora de reinventar-se. "Segur que s'han perdut alguns elements interessants de la presencialitat, però finalment s'ha aconseguit l'objectiu de poder portar a terme el concurs i tenir uns guanyadors", ha indicat. Des de l'executiu també s'ha assenyalat que aquest és un projecte "consolidat a nivell de país" i esdevé una bona eina per "despertar vocacions més lligades a la informàtica i l'enginyeria". Amb aquest propòsit, Vilarrubla ha manifestat que des d'Educació es treballa per "despertar aquestes vocacions científiques", també entre el gènere femení, així com organitzar projectes en els quals "ells siguin els protagonistes".

En la mateixa línia han anat les paraules de Nadal, que després d'haver hagut d'anul·lar el Saló del Videojoc s'ha felicitat per haver finalitzat la Micro First Lego League d'enguany. Fent un repàs del treball que amb l'acte d'aquest dimarts es tanca, el responsable de la parapública ha identificat les tasques de logística com la part més complicada de dur a terme en temps de pandèmia. També ha reconegut que adaptar-se al format telemàtic ha suposat "un esforç", inclosos els alumnes, que han hagut de respectar unes mesures sanitàries que han dificultat la feina.