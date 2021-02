Vuit equips disputaran la final andorrana de la Micro First Lego League

Andorra la VellaLa setena edició de la Micro First Lego League Andorra Telecom se celebrarà aquest any en un format mixt presencial i en línia per garantir la seguretat sanitària. Segons ha informat aquest dimarts la parapública, vuit equips prendran part en la final del joc del robot, que tindrà lloc aquest dimecres a la tarda a la sala del Prat del Roure d'Escaldes-Engordany. Per contra, les proves dels projectes científics i de valors es presentaran al jurat de manera telemàtica.

A la final local d'aquesta setena edició participaran els alumnes de quart d'ESO dels centres de segona ensenyança de l'escola andorrana d'Ordino, Santa Coloma i Encamp (dos equips cap centre), així com els alumnes de l'escola Sant Ermengol, també en dos equips.

El repte proposat per l'organització planteja com ajudar a la comunitat a mantenir-se sana jugant. Així, la proposta és que els equips dissenyin una cursa d'obstacles on les persones s'animin a practicar esport i jugar. Els equips han d'aportar solucions innovadores amb les eines i la tecnologia d'avui en dia. Les propostes, a més, han d'incloure els valors de la First Lego League com la descoberta, la innovació, l'impacte, la inclusió, la col·laboració i la diversió.

La responsable d'esdeveniments i RSC d'Andorra Telecom, Inés Martí, ha ressaltat "l'esforç dels centres i equips per tirar endavant l'edició d'aquest any, tot i la pandèmia, la qual cosa confirma la consolidació en la formació en programació i robòtica com la mateixa Micro First Lego League als centres educatius del nostre país".

Martí també ha destacat els valors que transmet aquesta competició internacional, promoguda per la Fundació Scentia, perquè "no només promou l'interès per les disciplines de caràcter científic i el treball en equip entre els infants i joves, sinó que consciencia sobre els grans reptes del món com la salut a través de l'activitat física i el joc".

Els projectes científics dels alumnes seran valorats per David Astrié i Francesc Poujerniscle, dos professionals amb una reconeguda trajectòria i experiència esportiva. Pel que fa als projectes de valors, seran valorats per Martí.

Andorra Telecom dona suport a la promoció de la robòtica i innovació entre els infants i adolescents del país a través de les competicions de la Micro First Lego League, que aplega equips de diferents escoles, i també a través de les competicions promogudes per la World Robot Olympiad (WRO), que reuneix clubs de robòtica.