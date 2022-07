Una seixantena de joves s'han emancipat amb ajuda del Govern

Andorra la VellaEl Programa d'impuls a l'emancipació dels joves ja ha ajudat a marxar de casa a un total de 63 persones d'entre 22 i 30 anys amb una dotació de 112.751 euros, que inclouen els dos mesos de fiança i la primera mensualitat. A aquest import també s'hi ha de sumar l'abonament pel transport públic per als residents a parròquies altes, fins al passat 1 de juliol moment en el qual va entrar en vigor la gratuïtat d'aquest, que eleva la xifra en 12.120 euros més i que té l'objectiu de descentralitzar la població més enllà de la vall central i fomentar una mobilitat sostenible.

La iniciativa s'emmarca en les polítiques d'habitatge que ha engegat el Govern amb la voluntat de donar solució a la problemàtica que més preocupa a la ciutadania i van en la línia de les polítiques iniciades, com la creació d'habitatge protegit, que amb l'activació dels pisos cedits per la Fundació Armor i el futur edifici de la Borda Nova, sumaran, en un inici, un total de 66 immobles socials i a preu assequible, i l'aprovació, al pròxim període de sessions al Consell General, del crèdit extraordinari per adquirir, de compra o de lloguer, un parc públic d'habitatges amb una partida de 19 milions d'euros.