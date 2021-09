Una setantena de persones clamen la despenalització de l'avortament

Andorra la VellaAl voltant d'una setantena de persones s'han concentrat aquest dissabte als carrers d'Andorra, especialment en espais com les avingudes Meritxell i Carlemany, per reclamar la despenalització de l'avortament al Principat i garantir els drets bàsics de les dones, així com la llibertat d'expressió. Stop Violències, entitat organitzadora de la manifestació, ha comptat amb el suport d'una gran part de persones vingudes des de Barcelona vinculades a altres entitats feministes com Ca la dona i Marea Verde.

Malgrat que la pluja ha deslluït inicialment la convocatòria, la presidenta d'Stop Violències, Vanessa M. Cortés, s'ha mostrat satisfeta amb com s'ha desenvolupat la convocatòria. Preguntada sobre la gran quantitat de persones vingudes de fora i no tantes de dins del Principat, Cortés ha assegurat que això passa perquè "les dones andorranes tenen por, però les que no en tenim sortim al carrer". Així mateix, ha explicat que encara pesa sobre ella la petició de la fiscalia de quatre anys de presó i una multa de 30.000 euros per presumpta ofensa a les institucions del país. "No s'ha retirat cap càrrec", ha sentenciat.

La plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany també ha estat escenari de protesta, ja que és allà on s'ha desenvolupat la lectura d'uns parlaments que han anat a càrrec de membres de partits catalans com ERC o En Comú Podem, tot i que també s'han sumat les conselleres generals del PS Judith Salazar i Susanna Vela.

Al llarg dels discursos, s'ha deixat clar que mentre al Principat es lluita per despenalitzar l'avortament, a Catalunya "lluitem contra l'objecció de consciència i la inequitat territorial". "Som aquí perquè no volem que les nostres germanes andorranes hagin de venir al nostre país a gaudir d'un dret que els pertany", han afirmat des dels partits catalans, afegint que "mentre hi hagi una sola dona que no pugui prendre la decisió -d'avortar- lliurement, hem de romandre organitzades".

Des del PS, a més, s'ha posat en relleu que "tenim una nova oportunitat legislativa de portar el debat de l'avortament en el si del Consell General", ja que "tenim en tràmit parlamentari la llei d'igualtat efectiva entre homes i dones, i no podem parlar d'igualtat efectiva sense parlar d'avortament". Salazar ha finalitzat el seu discurs fent un "clam" a l'Estat "perquè deixi de perseguir l'activisme social". "No defallirem, continuarem defensant un avortament lliure, segur i a casa", ha conclòs.