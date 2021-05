La setmana vinent, probablement dimecres, es començaran a administrar 12.000 vacunes d'AstraZeneca provinents de França

Andorra la VellaAndorra començarà a vacunar la setmana vinent, probablement dimecres, amb una remesa de 12.000 vacunes de la marca AstraZeneca que arribaran provinents de França. Havien de ser de la marca Moderna, però després de setmanes de retard en l’enviament, el Govern ha decidit demanar al país veí del nord un canvi de lot i apostar pel vaccí d’Oxford. Feia setmanes que l’arribada del lot de Moderna estava pendent del vistiplau de la farmacèutica, i davant d’aquest retard les autoritats andorranes han decidit prioritzar la vacunació, amb qualsevol vaccí, i assegurar l’arribada imminent d’AstraZeneca.

“En lloc de Moderna serà AstraZeneca perquè el laboratori Moderna ha tingut dificultats de subministrament, i davant d’aquest retard creiem que hem de prioritzar la seguretat de la població, per això hem renegociat l’acord amb França per canviar de subministrador, perquè no hi ha vacunes millors ni pitjors, sinó que volem tenir la major part de la població vacunada el més aviat possible. És una estratègia sobirana, ben definida i que tenim molt clara”, ha dit aquest divendres el ministre Benazet.

El Govern ha seguit l’estratègia de vacunar sense distingir per franges d’edat, tal com avala l’OMS i fan alguns països, com Àustria. “No fem cap diferenciació entre vacunes. Hi ha evidència científica que totes les vacunes que hi ha al mercat protegeixen. És una casuística ínfima, la de la vacunació, al costat del risc de contraure la malaltia i les complicacions molt més greus que comporten.”, ha dit Benazet.

El juny serà un mes de vacunació massiva de la població, de manera que és previst que s’administren fins a 2.000 dosis per dia, la meitat seran primeres dosis i l’altra meitat, segones. En els propers dies haurien d’arribar també 7.500 dosis provinents de Portugal, i a partir del 7 de juny la remesa de Pfizer des d’Espanya.

Tenint en compte aquesta arribada imminent de milers de vaccins, el ministre ha assegurat que durant el juny, el país disposarà “de vacunes suficients perquè tota la població que ho desitgi rebi una primera dosi. L’objectiu és arribar al voltant del 70% de la població vacunable vacunada a principi d’estiu”. D’aquí la crida perquè totes aquelles persones que no s’han inscrit a la plataforma de vacunació ho faci en els propers dies.