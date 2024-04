Els sindicats volen fixar un preu màxim de lloguer a través d'una Iniciativa Legislativa Popular

Andorra la VellaHabitatge Digne i la plataforma sindical USdA han organitzat una manifestació conjunta per a l'1 de maig per protestar fonamentalment contra la situació de l'habitatge. La plataforma ha fet públic que estan preparant de forma conjunta una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per establir per llei una sèrie de mesures que consideren imprescindibles per solucionar el problema de l'habitatge.

Segons ha fet públic la plataforma, "en el marc d’aquesta mobilització, estem preparant una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que, a través de l’equitat, pugui garantir l’accés a un habitatge, un salari, una pensió i, en definitiva, a una vida digna". El text encara no està acabat, però sí s'han fet públics els dos punts més importants en referència a l'habitatge.

El més destacat, i possiblement el més polèmic, és crear per llei un límit màxim de preus per als pisos de lloguer i també per als habitatges en venda. No s'ha definit encara quin serà el criteri per establir aquestes limitacions i quina serà la forquilla de preus. En segon lloc, la ILP establiria la creació d'un registre de la propietat que "pugui permetre identificar, gravar i sancionar als grans propietaris que facin abús del seu poder".

Habitatge Digne preveu que les mesures de Govern provocaran una fugida d'inversors estrangers davant de la pèrdua de rendibilitat de les seves inversions. En aquest marc auguren que els grans propietaris andorrans adquiriran aquests béns immobles per especular.

Assenyalen que "front a tot això, la Coordinadora per un Habitatge Digne, ho tenim clar: ens resulten indiferents les batalles entre diferents propietaris i inversors per controlar el mercat. Ens resulta indiferent que agents especuladors, que s’han dedicat a viure a costa de la nostra misèria, es vegin obligats a vendre fruit d’aquesta guerra interna. El que sí tenim clar, és que volem viure dignament, a un preu acord al valor real de l’habitatge, sigui de venda o de lloguer, i sense la influència de l’especulació i de les guerres internes entre grans i mitjans inversors. Plantarem cara tant a uns, com a altres, ja que tots s’han enriquit a costa d’empobrir-nos".