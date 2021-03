Els socis del Barça voten el nou president de l'entitat al Centre de congressos d'Andorra la Vella

Andorra la VellaEls socis del Barça estan votant des de les 9 hores al Centre de congressos d'Andorra la Vella per escollir el nou president de l'entitat. Els cens de socis al país és de 705 persones, les quals poden votar en les dues meses que s'han habilitat al Centre de congressos de la capital. A les 13 hores, ja han votat 196 persones de les 705 totals, el que representa un 27,8% del cens. Més concretament, a la mesa 154 han votat 100 persones de les 355 cridades i a la mesa 155 ho han fet 96 de les 150.

El Barça havia assignat franges de mitja hora perquè els electors passessin a votar, i durant el matí també hi ha hagut socis de l'Alt Urgell que han pujat a votar, ja que qualsevol soci podia modificar el lloc de votació a la pàgina web del club. Pel que fa a les meses, s'extremen les mesures de protecció, amb l'ús de gel hidroalcohòlic i els dos voluntaris de cada taula van equipats amb pantalla protectora i doble mascareta.

En total, són més de 110.000 socis amb dret a vot per escollir el nou president entre els tres possibles candidats: Joan Laporta, Víctor Font o Toni Freixa. Les meses tancaran a les 21 hores i abans de mitjanit el club ha de publicar el resultat de les eleccions i el futur nou president.

En aquestes eleccions, l'epicentre es troba al Camp Nou on hi ha habilitades més de 111 meses, però també n'hi ha Girona, Tarragona, Lleida i Tortosa, a banda, de les dues d'Andorra. A més, del total de socis, 22.811 van sol·licitar participar en els comicis via postal, els quals ja van quedar exclosos del cens a les meses. Els vots per correu van ser finalment de 20.663. Cal recordar, que els últims anys, la participació havia estat entre el 43 i el 53% del cens total de socis.