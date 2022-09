Sofia Viviana Yupanqui, guanyadora de la beca Sergi Mas

Sant JuliàSant Julià de Lòria ha acollit aquest dimarts la inauguració de l'exposició dels joves artistes que han participat en els 'Premis Sergi Mas - X Mostra d'arts plàstiques per a joves', un esdeveniment que se celebra bianualment i que en aquesta edició està integrat per 26 obres amb tècniques que van des del dibuix fins a la pintura, l'escultura, el gravat, la fotografia i el videoart. Els guardons, a més, inclouen la beca Sergi Mas, un reconeixement valorat en 1.500 euros que enguany s'ha endut l'artista Sofia Viviana Yupanqui per la seva creació 'El meu desig està a les meves mans'.

L'exposició, que es podrà visitar a la sala Sergi Mas fins al pròxim 30 de setembre, està concebuda com una mostra itinerant que els interessats també podran veure a la resta de parròquies al llarg de les setmanes vinents. Així, entre el 3 i el 14 d'octubre es podrà veure a l'Espai Galobardes de Canillo; entre el 17 i el 28 d'octubre al Punt d'Informació Juvenil d'Encamp; entre el 7 i el 18 de novembre a la seu del ministeri de Cultura a Encamp; entre el 21 de novembre i el 2 de desembre a la biblioteca comunal de la Massana; entre el 9 i el 20 de gener del 2023 al Centre d'Art d'Escaldes- Engordany, i entre el 30 de gener i el 5 de febrer al centre comercial Illa Carlemany. Des del departament de Joventut es treballa, a més, per tancar en breu una data a Andorra la Vella i a Ordino.

La ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, ha declarat que tot i que la pandèmia ha "frenat una mica" el certament, el cert és que projectes d'aquest tipus permeten als joves expressar-se de manera lliure a través de l'art i, després de deu edicions, es tracta "d'una mostra d'art que ja està consolidada". A més, ha volgut destacar el suport de Sergi Mas, "que per a nosaltres és tota una institució de les arts plàstiques i que, per tant, estem encantats de poder tirar endavant el projecte" tot incorporant canvis i noves propostes en cada edició.

Així mateix, ha explicat que la beca Sergi Mas permetrà a la premiada matricular-se en l'escola d'art o acadèmia que ella desitgi per tal de continuar amb la seva formació. "Les matrícules sempre costen molt i és un impuls més a petició del Sergi Mas, que ens va demanar si es podia recuperar la idea i nosaltres estem contents d'haver-la pogut introduir perquè és de gran ajuda pels joves que volen continuar avançant en aquesta carrera de les belles arts", ha afegit.

A banda del primer premi que inclou la beca, el jurat de la mostra també ha repartit altres deu guardons. D'aquesta manera, en la categoria A, que comprèn les edats de 14 a 17 anys, s'han premiat les obres 'El dolor de la pèrdua', de l'artista Marta Moreno (500 euros); 'Autoretrat de Sergi Mas, d'Arabi Iliasse (300 euros) i 'Obstruïda', de Carla Giribet (100 euros).

En la categoria B, que comprèn les edats de 18 a 22 anys, s'han guardonat les obres 'L'esvaïment de la memòria en el temps', d'Arnau Sánchez (700 euros); 'El meu desig està a les meves mans', de Sofia Viviana Yupanqui (700 euros); 'Cristino Mallo', d'Arnau Sánchez (300 euros), i 'L'abisme d'Asmodeu', d'Eric Morales (100 euros).

Finalment, en la categoria C, amb artistes d'edats entre els 23 i els 29 anys, s'ha premiat 'Davant la vida, tres mirades', de Naiara Escabias; 'Trementinaires', de Maeva Boubis (500 euros), i 'Un mar de muntanyes', d'Emma Regada (300 euros).