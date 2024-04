Suspesa temporalment la comissió d'enquesta al Consell per l'afer de la CASS

Andorra la VellaLa justícia creu que hi ha indicis d'un delicte major d'administració deslleial de patrimoni pública per l'afer dels pagaments de les pensions d'invalidesa de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS). La mateixa CASS va decidir presentar la causa el 5 de març a la fiscalia, segons informa RTVA. La judicialització del cas implica que quedi suspesa la comissió d'investigació, tal com estableix el reglament del Consell General. La suspensió es farà oficial aquesta tarda després de la sessió del Consell General i s'allargarà tres mesos, mentre tinguin lloc les diligències prèvies. Segons s'ha pogut saber, es van provocar sobrepagaments en pensions d'invalidesa superiors al milió d'euros els tres darrers anys i d'uns sis milions des de principis dels 70.