Tall d’aigua a tota la parròquia de la Massana, aquest dimecres entre les 22h i les 6h

La MassanaLa tempesta d’aquest dilluns ha estat una de les causes de l'avaria detectada a la xarxa d’aigua potable de la Massana, concretament a la carretera d’Arinsal. El tub afectat és el que distribueix l’aigua a tota la parròquia, per la qual cosa per realitzar la reparació és imprescindible un tall general en el subministrament d’aigua a la Massana. La reparació està programada per aquest dimecres al vespre, des de les 22h fins a les 6h de la matinada. Segons explica el Comú per mitjà d'un comunicat, "s’ha intentat buscar l’hora que ocasioni menys molèsties a tothom".