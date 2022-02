La TDT ja es veu en alta definició

Andorra la VellaDes d'aquest dimarts al matí, la Televisió Digital Terrestre (TDT) ja es veu en alta definició. Andorra Telecom ha efectuat el canvi al voltant de les 10 hores i, d'aquesta manera, tots els canals que emeten en alta definició ja es poden veure amb aquesta qualitat d'imatge a Andorra.

Aquest canvi arriba en un moment en què la majoria de parc de televisors del país, al voltant del 95%, ja són compatibles amb aquesta qualitat d'imatge i que, per tant, no han hagut de realitzar cap ajustament perquè el procés ha estat totalment transparent per als usuaris. El 5% restant dels televisors necessitaran un descodificador addicional per poder veure la TDT.

Per a tots aquells usuaris que no tinguin un televisor adequat i que encara no hagin adquirit un descodificador, es recomana que sigui compatible amb el format DVB-T2, de manera que ja estaran preparats per a properes evolucions de la TDT.