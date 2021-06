Tests d'antígens ràpids gratuïts per al sector turístic a partir de dilluns

Andorra la VellaLa situació d'emergència sanitària causada per la infecció del SARS-CoV-2 estableix la necessitat, per part del ministeri de Salut, d'efectuar el cribratge de determinats sectors de la població a l'efecte de poder detectar la presència d'infecció. L'estratègia nacional de cribratge, finançada per l'administració pública, va ser acordada amb les empreses de riscos laborals a través d'un conveni marc que va finalitzar el 15 de març.

Així, amb l'objectiu de desenvolupar-la i facilitar la participació dels treballadors relacionats amb el sector del turisme, el Govern informa mitjançant un comunicat que a partir del proper dilluns 14 de juny, l'Oficina Covid, conjuntament amb la Creu Roja Andorrana, posarà en marxa un operatiu de cribratge gratuït amb test ràpid d'antígens (TRA) per a aquests col·lectius a través d'un 'stop lab' mòbil, que s'instal·larà un dia a la setmana en cadascuna de les parròquies.

D'aquesta manera, dilluns el dispositiu estarà ubicat a la plaça del comú de Canillo; dimarts a la plaça dels Arínsols d'Encamp i al Prat de Call d'Ordino; dijous a la plaça del punt d'informació de Sant Julià de Lòria i al costat de l'oficina de Turisme del Pas de la Casa, i divendres al número 54 de l'avinguda Carlemany d'Escaldes-Engordany. L'horari de funcionament de l''stop lab' serà de les 8 a les 17 hores.