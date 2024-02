La tiktoker Clau Bunny i la seva experiència amb els 'haters'

Andorra la VellaLa tiktoker pascasenca Clau Bunny ha explicat que ha rebut una gran quantitat de comentaris d'odi arran de les seves crítiques al youtuber resident TheGrefg per l'afer en què s'acusava el youtuber de forçar una àvia a marxar de l'habitatge d'un edifici adquirit per l'streamer.

Clau Bunny (Clàudia Cunill) va comentar que ha rebut diferents atacs a través de les xarxes on els haters practicaven la 'gordofobia'. Ha citat un parell d'exemples dins de la xerrada amb Gabriel Fernández en el programa Avui serà un bon dia de Ràdio Nacional. Bunny ha indicat que li han arribat missatges com "deja de ir a restaurantes que así de gorda estàs" o "deja de polemizar con TheGrefg y vete al gimnasio".

La tiktoker ha deixat clar que està acostumada al bulliyng perquè ja el patia al col·legi perquè "no soc una dona amb els estandards de la talla 38". Ha fet broma assenyalant que porta els atacs força bé perquè "com a mínim el bulliyng me'l fan ara per coses per les quals guanyo diners", fent referència al seu vessant d'influencer. Bunny s'ha mostrat molt contenta pel fet que, tot i estar treballant en el sector immobiliari, és a punt de poder-se guanyar la vida amb com a streamer. I ha anunciat que té un projecte molt important amb TV3 perquè "als catalans els hi fa gràcia una tiktoker andorrana".