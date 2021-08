Les TMA i els tests d'antigen continuaran sent gratuïts temporalment

Andorra la VellaA conseqüència de l'evolució de la pandèmia i l'avenç de la variant Delta, el consell de ministres ha aprovat aquest dimecres deixar sense efecte de manera temporal les tarifes de pagament de les proves diagnòstiques (TMA i TRA) que es realitzen als 'stop labs', i que havien d'entrar en vigor el proper 16 d'agost. Segons ha explicat aquest dimecres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, la decisió d'establir un preu públic per aquestes proves es va aprovar fa unes setmanes amb la idea que "l'estiu havia de transcórrer d'una manera més segura", però, malauradament, "no és així".

Així doncs, vist que la situació sanitària actual "no és tot el positiva que nosaltres desitjaríem", el Govern ha decidit tornar-les a oferir de manera gratuïta per tal que "el cost no sigui un fre pels ciutadans i evitar així el ritme de contagis". Aquest cobrament, per tant, s'habilitarà, segons ha manifestat el ministre, "en el moment en què la pandèmia estigui molt controlada", sense poder anunciar encara una data concreta. De fet, ha recordat que el procés de vacunació, juntament amb el cribratge de la ciutadania, és el que està permetent al Principat "tenir una vida normal com tenim".

Actualització de les dades sanitàries

El ministeri de Salut ha detectat durant les darreres hores 31 nous positius per Covid-19, una xifra que eleva els casos totals des de l'inici de la pandèmia fins als 14.797, dels quals 289 són actius. Les altes ja arriben fins a les 14.380 i les defuncions continuen sent 128 després del traspàs d'una persona durant la setmana passada.

Pel que fa a la pressió hospitalària, Benazet ha indicat que s'està experimentant un "lleuger descens", ja que actualment hi ha 4 persones a planta i 2 a l'UCI (una d'elles un turista), ambdós sota ventilació mecànica. En aquest sentit, des del Govern s'ha detallat que la cinquena onada està tenint un impacte molt menor sobre l'hospital, un fet que s'atribueix a les vacunes. Quant a la taxa de reproducció, aquest dimecres se situa a 0,91, fet que representa, també, "una excel·lent notícia".