El tram de Valira Nova tindrà quatre carrils de circulació a finals de la setmana vinent

EncampTal dia com avui de fa 10 anys, el 24 de febrer de 2012, va ser notícia...

El tram de la CG2 a l'alçada de la urbanització encampadana de Valira Nova disposarà de quatre carrils de circulació a finals de la setmana vinent, segons ha informat a l'ANA el ministre de Territori, Jordi Alcobé. Aquest dijous els operaris van completar el trasllat del semàfor, que s'ha desplaçat més al centre del tram residencial, i aquest divendres s'han iniciat els treballs de raspat de l'antiga senyalització i de pintura dels nous carrils. Està previst que el radar bidireccional que s'ha d'instal·lar a la zona arribi a principis de la setmana vinent.

L'obertura dels quatre carrils per part del Govern s'ha fet malgrat l'oposició dels veïns i del mateix Comú d'Encamp. Tot i això, aquest divendres els agents del Servei de Circulació d'aquesta parròquia han començat a col·locar tanques i avisos per informar que a partir del proper dimecres 29 de febrer no es podrà aparcar en aquesta zona, i que els veïns hauran d'utilitzar els aparcaments habilitats al tram d'antiga carretera.