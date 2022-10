El trasllat de youtubers a Andorra es dispara el 2021, coincidint amb l'arribada d'El Rubius

Andorra la VellaEl trasllat d’un nombre important de youtubers espanyols a Andorra és una realitat coneguda, però l’streamer resident Víctor Domínguez, Wall Street Wolverine, ha fet una anàlisi va més enllà. Abans de la pandèmia ja hi havia youtubers que s’havien traslladat al Principat, però eren relativament pocs i semblava una decisió reservada als que tenien més ingressos. La pandèmia, segons Wall Street Wolverine, va marcar un increment del nombre de trasllats de residència. Ell mateix va venir a Andorra el juny del 2020, tres mesos després del primer confinament general del març.

Domínguez assenyala, però que la ‘bogeria’ dels youtubers per residir al Principat es dispara de forma exponencial al 2021 coincidint amb el trasllat d’El Rubius. L’andalús va arribar a principis d’any i va ser el punt de partida d’una onada d’streamers que van decidir marxar a Andorra, encara que no tots ho han aconseguit. Wall Street Wolverine indica que la polèmica amb el Rubius, lluny de frenar els youtubers, va fer descobrir al col·lectiu, amb tot el que es va publicar en la premsa espanyola, “com canviar-se a Andorra de forma molt senzilla per un cost que no era desmesurat”.